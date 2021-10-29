CUMHURİYETİN GENÇLERİNE, CUMHURİYET GENÇLİK PARKI

EDİRNE (Habermetre) - Edirne Belediyesi'nin Yeni TOKİ'de yaptığı ve 1500 metre² toplam alanda 420 metre² basketbol sahası, 650 metre² futbol sahasının yer aldığı Cumhuriyet Gençlik Parkı, Cumhuriyetin 98. Yılında düzenlenen törenle açıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, açılış töreninde yaptığı konuşmada Cumhuriyet Gençlik Parkı'nı Cumhuriyetin gençlerine armağan ettiklerini söyledi.

Gürkan, "Gönülden inanıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti daha nice 98 yılları kutlayacaktır. Bu anlamlı günde Atatürk'ün evlatlarına, Atatürk'ün torunlarına, onunla aynı felsefeyi, aynı düşünceyi, aynı yaşam felsefesini belirlemiş Türk milletinin güzel evlatlarına, Edirne'mizin değerli gençlerine, çocuklarına bu parkı armağan etmek istedik. Burada oynayan çocukları, gençleri gördükçe Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetine olan inancımız, onun büyük davasına, Cumhuriyeti gençlere emanet eden anlayışına olan inancımız bir kez daha pekişiyor" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Gençlik Parkı'nın gençler için yeni bir yaşam kaynağı, yeni bir enerji kaynağı olacağını ifade eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, parkı da çocuklara ve gençlere emanet etti.

Gürkan'ın "Ben burayı ne belediyemize ne de TOKİ yönetimine emanet ediyorum. Ben burayı siz değerli gençlerimize, çocuklarımıza emanet ediyorum. Buraya büyüklerinizi sokmayacaksınız, burasını kirletmelerine buraya çöp atmalarına izin vermeyeceksiniz. Çöp atanları uyaracaksınız. Burası bizim egemenlik alanımız diyeceksiniz. Söz mü? " ifadelerine çocukların ve gençlerin hepsi 'Söz' diyerek cevap verdi.

2014 yılında göreve geldiklerinde Edirne'de 45 olan oyun parkı sayısını 7, 5 yılda park 131'e çıkardıklarını belirten Gürkan, "Çocuklarımız hepimizin en kıymetlileri, en değerlileri. Bütün çabamız, bütün mücadelemiz onlara daha konforlu bir yaşam, daha güzel bir ülke ve daha güvenli yarınlar bırakmak, mücadele bunun mücadelesi. Ben de bütün belediye çalışanı arkadaşlarımız da kendi çocuklarımız için ne istiyorsak, hepimizin çocukları için de onu istiyoruz" dedi.

Açılışta çocuklara seslenen Gürkan, "Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı, ilkeleri, devrimleri ışığınız olsun, rehberiniz olsun. Onun yolundan hiç ayrılmayın. Biliniz ki onun yolundan gittiğiniz sürece Türkiye Cumhuriyeti tıpkı Atatürk'ün dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyetimiz kutlu olsun, Cumhuriyet Gençlik Parkı'mız hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Gençlik Parkı'nın açılışını ise geleceğin teminatı gençler ve çocuklar ile birlikte yaptı.

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