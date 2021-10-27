CUMHURİYETİN 98. YILINDA 98 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile TEMA Vakfı Tekirdağ İl Temsilciliği'nin işbirliğinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında organize edilen 'Cumhuriyet'in 98. yılında 98 Fidanı Toprakla Buluşturuyoruz' sloganı ile fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa İlçesi İstiklal Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Cumhuriyet'in 98. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri ve bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılı kutlamaları kapsamında böylesine anlamlı bir etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün burada Cumhuriyetimizin 98. yılında 98 fidanı toprakla buluşturuyoruz. 2 yıl sonra Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşku ile kutlayacağız. Bunun için şimdiden ciddi hazırlıklarımız var. Ağaçların insan hayatı için ne denli önemli olduğunu burada anlatmama gerek yok. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra da bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 98. yılını kutluyor, En büyük eserim dediği Cumhuriyeti bizlere emanet eden, Ebedi Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

Fidan Dikim Etkinliğine katılan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da konuşmasında çocuklara seslenerek, "Çocuklar bu fidanlar sizlerle birlikte büyüyecek bir başka deyişle siz bu fidanlarla birlikte büyüyeceksiniz. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TEMA Vakfı Tekirdağ İl Temsilciliğine teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi ve 98 fidan toprakla buluşturuldu.

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