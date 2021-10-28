Cumhuriyetin 98. Yılı Nedeniyle Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunuldu

Milli Mücadelenin kilit şehri, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve sağlamlaştırıldığı Afyonkarahisar'da Cumhuriyetimizin 98. Yıl dönümü nedeniyle Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü Kocatepe Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Askeri Erkan, bölge ve il müdürleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Vali Gökmen Çiçek, tören öncesi törene katılan protokol üyeleri ve öğrencilere hoş geldiniz diyerek Cumhuriyet Bayramlarını kutladı. Daha sonra Atatürk Anıtı'na Valilik çelengini sundu. Vali Gökmen Çiçek'in ardından Garnizon Komutanlığı çelengi Tuğg. Osman Alp ve Belediye Başkanlığı çelengi Mehmet Zeybek tarafından Atatürk Anıtı'na sunuldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen çelenk sunma töreni Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ahirete irtihal eden şehitlerimiz ve gazilerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla son buldu.

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