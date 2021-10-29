Cumhuriyetin 98. Yıldönümünde İbrahim Sadri'den Şiir Şöleni

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Vali Tuncay Sonel'in daveti üzerine ilimize gelen ünlü sunucu, televizyoncu, şair ve tiyatrocu İbrahim Sadri tarafından "Şiir Dinletisi" programı gerçekleştirildi. Ordu Kültür Sanat Merkezi(OKSM)'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Tuncay Sonel ve eşi Handan Sonel, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Beytullah Selman, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve ünlü sunucu, televizyoncu, şair ve tiyatrocu İbrahim Sadri tarafından seslendirilen "Şiir Dinletisi" programında bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, "Bizlere güzel bir akşam yaşatan, bizlere şiiri sevdiren, yıllardır kendisini yakından takip ettiğimiz İbrahim Sadri Abimize ve ekibine Ordu'muza hoşgeldiniz diyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılı dolayısıyla düzenlediğimiz bu etkinlikte sizleri İlimizde görmek bizler için onur vesilesidir" diye konuştu. Vali Sonel, "Bugün dolayısıyla bu aziz toprakları vatan yapan ecdadımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve canlarını hiç gözlerini kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi birkez daha rahmetle, şükranla, minnetle anıyoruz" dedi. "Gösterdiği yakın ilgi ve desteği dolayısıyla kıymetli Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e en içten teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum" diyerek, konuşmasına başlayan İbrahim Sadri, "35 yılı geride bıraktım. Kamyon kasalarından, devlet tiyatrosu sahnelerine, stadyumlardan tutun aklınıza gelebilecek birçok yerde şiir okudum. Hepsinde çok heyecanlandım, hepsinde farklı izleyicilerle birlikte oldum ama bu akşam benim için çok farklı oldu. Çünkü, bu akşam aramızda burada özgürce nefes almamıza vesile olan kahramanlarımızın aileleri bulunuyor. Burada bulunan şehit yakınlarımızdan, gazilerimizden daha değerli kimin huzurunda şiir okuyabilirim? Asla okuyamam. Sizler başımızın tacısınız Şeref verdiniz geldiğiniz için. Allah sabırlar versin, varolun" şeklinde konuştu. Vali Tuncay Sonel, programın sonunda ünlü sunucu, televizyoncu, şair ve tiyatrocu İbrahim Sadri'ye teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

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