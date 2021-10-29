Cumhuriyetin 98. Kuruluş Yıl Dönümü Bünyan'da Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyetin 98. Kuruluş Yıl Dönümü Bünyan'da Coşkuyla Kutlandıİlçemizde Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan Cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönümü coşkusu, Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Bünyan Atatürk Stadında devam edildi. Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN, Belediye Başkanı Özkan ALTUN, Cumhuriyet Savcısı Tuncay KARCIOĞLU vatandaşların bayramını kutladı. Bünyan Atatürk Stadında düzenlenen törene Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN, Belediye Başkanı Özkan ALTUN, Cumhuriyet Savcısı Tuncay KARCIOĞLU, İlçe Emniyet Müdür V. Savaş ÖZKAYA, İlçe Jandarma Komutanı Kadir ER, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin ŞAHİN, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından okul öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış oldukları gösterilerle programa devam edildi. İlçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışma müsabakalarında dereceye giren öğrencilerimize Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN tarafından hediyeleri verildi, geçit töreni sonrasında program sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet