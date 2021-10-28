CUMHURİYET'İN 98. YILINDA 98 BALONU GÖKYÜZÜNE SEMAYA BIRAKTILAR

DÜZCE'de, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan 98 öğrenci Cumhuriyet'in 98. yıldönümü nedeniyle 98 Türk bayrağı figürlü balonu semaya bıraktı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 98. yıldönümü nedeniyle Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Raziye Begüm Kız Öğrenci yurdunda etkinlik düzenledi. Ay yıldızlı tişört giyen öğrenciler, yine ay yıldızlı balonları 10. Yıl Marşı eşliğinde semaya bıraktı. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, "Öğrencilerimizle 98 balonumuzu semaya bıraktık. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere savaşlarda şehit olan tüm ecdadımızı yad ettik. İnşallah Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacak, gençlerimiz ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak ve gençlerimizle memleketimizin daha ileri koşması için çabalayacağız." dedi.