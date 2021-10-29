Cumhuriyetin 98'inci yılı Ulus Meydanı'nda konserle kutlandı - Haberler
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Cumhuriyetin 98'inci yılı Ulus Meydanı'nda konserle kutlandı

AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
Cumhuriyetin 98'inci yılı Ulus Meydanı'nda konserle kutlandı

Cumhuriyetin 98'inci yılı kutlamaları kapsamında Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Bandosu ve Jandarma Bandosu ve Mehteran Birliği tarafından konser verildi.

ULUS, BARTIN (AA) - Cumhuriyetin 98'inci yılı kutlamaları kapsamında Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Bandosu ve Jandarma Bandosu ve Mehteran Birliği tarafından konser verildi.

Ulus Meydanı'nda düzenlenen konsere başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Konserde Polis Bandosu, sevilen eserleri icra etti. Jandarma Mehteran Birliğinin çaldığı marşlara ise vatandaşlar bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Etkinlikte, ayrıca Kafkas halk oyunları da sergilendi.

Cumhuriyetin 98'inci yılı Ulus Meydanı'nda konserle kutlandı

Cumhuriyetin 98'inci yılı Ulus Meydanı'nda konserle kutlandı

Cumhuriyetin 98'inci yılı Ulus Meydanı'nda konserle kutlandı

Cumhuriyetin 98'inci yılı Ulus Meydanı'nda konserle kutlandı

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri
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