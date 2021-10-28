Cumhuriyetimizle Yaşıt Nurettin Amcamızı Ziyaret Ettik

Vali İlhami AKTAŞ, Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 98. yıl dönümü kapsamında 1923 doğumlu vatandaşımız Nurettin ŞİMŞEK'i evinde ziyaret etti.

Nurettin ŞİMŞEK'in oğlu Vehbi ŞİMŞEK'in de bulunduğu ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, Nurettin ŞİMŞEK ile yakından ilgilenerek bir süre görüşüp sohbet etti.

Nurettin ŞİMŞEK'in ihtiyaç ve taleplerini de dinleyen Vali İlhami AKTAŞ, sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmesi temennisinde bulundu.

Cumhuriyetimiz ile aynı yaşta olan 1923 doğumlu vatandaşımız Nurettin ŞİMŞEK ve oğlu Vehbi ŞİMŞEK, Vali İlhami AKTAŞ'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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