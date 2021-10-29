Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. Yılı Coşkuyla Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de büyük bir coşkuyla kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü programları kapsamında 28 Ekim tarihinde Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı P. Albay Yılmaz Doğan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile son buldu.

Vali Ayhan; Öğrencileri Tebrik Etti, Koroya Eşlik Etti

Vali Salih Ayhan ve beraberindeki il protokolü daha sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, Atatürk ve Kongre Müzesi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce organize edilen 'Cumhuriyet ve Atatürk' konulu resim ve fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. Sergide yer alan 1918-1930 yıllarına ait 48 Atatürk fotoğrafını ve Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 28 karakalem resmi inceleyen Vali Ayhan, öğrencileri tebrik etti. Vali Ayhan ve il protokolü daha sonra okul korosuna da eşlik etti.

Merhum Oktay Mermerci Anısına Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli merhum Oktay Mermerci anısına düzenlenen Kurumlararası Voleybol Turnuvası Ödül törenine de katılan Vali Salih Ayhan, turnuvada şampiyon olan kadın ve erkek Gençlik Spor İl Müdürlüğü sporcularına madalya ve kupalarını takdim etti.

"Bir Güz Çiçeği Hürriyet" İzleyenlerden Tam Not Aldı

Vali Salih Ayhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nde Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen ve Milli Mücadeleyi konu alan "Bir Güz Çiçeği Hürriyet" isimli tiyatro oyununu da izledi. Tebrikat Töreni Gerçekleştirildi

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 29 Ekim tarihinde ise Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı P. Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Kapalı Havaya Rağmen Tören Programına İlgi Yoğun Oldu

Kabulün ardından tören programına geçildi. Atatürk ve Kongre Müzesi önünde tören aracıyla öğrenci ve vatandaşları selamlayan Vali Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı P. Albay Doğan ve Başkan Bilgin alana gelen halkın bayramlarını kutladı.

İstiklal Marşının okunması ve göndere bayrak çekilmesinin ardından Vali Salih Ayhan, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirdi.

Vali Ayhan konuşmasında şunları kaydetti;

"Bugün, tarihi şan ve şerefle dolu olan aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yedi düvele karşı göğsünü siper ederek kurduğu gözümüzün nuru Cumhuriyetimizin 98'nci kuruluş yıl dönümü. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükran duygularımla yad ediyorum. Yüce milletimizin bu haklı onur gününde sizlerle birlikte olmaktan, Cumhuriyet'in kurulduğu bu şehirde bu günü sizlerle birlikte kutlamaktan duyduğum gurur ve memnuniyetimi ifade ediyor, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cumhuriyetimiz, milletimiz, memleketimiz sonsuza kadar hür yaşasın. Bayramımız kutlu olsun…" dedi.

Sivaslılara seslenen Vali Salih Ayhan, "Türkiye Cumhuriyeti, 20. yüzyılda, milletimizin kurduğu, son devlettir. Elbette bu devlet kolay kurulmadı. Bu devleti; alnına kına yakarak, çocuğunu cepheye gönderen analar kurdu. Okuluna, sınıfına, gençliğine yüz çevirip, vatan için düşman üzerine atılan gençler kurdu. Ben aç kalayım yeter ki kahramanlarımız doysun diye; buğdayını, ekmeğini, yağını askere gönderen çiftçiler kurdu. Sırtında ağırlığınca mermi taşıyan kadınlar kurdu. Bu devleti; "Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. " diyen dedelerimiz, ninelerimiz, kahramanlarımız kurdu. Fikri, düşüncesi, etnik kimliği, mezhebi… Hiçbir ayrım gözetmeden, vatan için bir olanlar, birlik olanlar kurdu. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Millet. Yaşasın Memleket. Nice güzel bayramlarda birlikte olmak dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Dereceye Giren Öğrencilere Ödüllerini İl Protokolü Takdim Etti

Daha sonra il genelindeki yarışmalarda; İlkokullar arasında resim, Ortaokullar arasında şiir, Liseler arasında kompozisyon, 'Türkçenin Sırları' kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve şiir dalında 1. olan öğrencinin şiirini okuması ile program sürdü. Şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerini Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı P. Alb. Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, takdim etti. Ardından halk oyunları ekiplerinin gösterileri yer aldı.

Cumhuriyet Meydanındaki kutlamalar geçit töreni ile son buldu.

Motosiklet ve Vosvos Korteji İlgi Uyandırdı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Göktürk Motosiklet Kulübü ve Sivas Gardaşlık Platformu ile Sivas Vosvos Kulübü'nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlemiş olduğu Motosiklet ve Vosvos Korteji ile sürdü. Vali Salih Ayhan'ın da katıldığı kortej Valilik önünden başlayıp Hamidiye Kültür Bahçesi'nde sona erdi. Korteje katılanlar bahçeyi de gezerek, beğenilerini dile getirdi.

Cumhuriyet Bayramı Kabul Törenine Yoğun Katılım Oldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle Valilik fuaye alanında Vali Salih Ayhan'ın ev sahipliğinde 'Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni' düzenlendi.

Törende misafirleri ile yakından ilgilenen Vali Salih Ayhan, tek tek masaları gezerek, davetlilerin bayramını tebrik etti.

Programda bir konuşma da yapan Vali Ayhan şunları kaydetti:

"…Her sabah heyecanla öğrencilerine koşan öğretmenlerimiz, hastasının derdi ile dertlenen hekimlerimiz, ülkemizi bir adım öne taşımak için gecesini gündüzüne katan mühendislerimiz, her karış toprağımızı en verimli şekilde eken biçen çiftçilerimiz, sınırda gözleri şahin gibi kesilerek nöbet tutan güvenlik güçlerimiz, geleceğin Türkiye'sini devralacağının bilinci ile bugünden kendini hazırlayan gençlerimiz var oldukça Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olacağına şüphemiz yoktur.

Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının, "Yarın sabah Cumhuriyeti ilan edeceğiz. " Kararlılığı ve azmi ile çalıştıkça, Cumhuriyetimizi önce 100. Yıl hedeflerimize ardından 2053 ve 2071 hedeflerimize hep birlikte taşıyacağız. Bu topraklarda bu bilinç ile yaşamak bizler için bir tercih değil ecdada karşı en büyük sorumluluğumuz ve namus borcumuzdur. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle, tazimle yad ediyorum. Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun"

Cumhuriyet Bayramı Konseri Düzenlendi

Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri de düzenlendi.

Koro ve solo şarkılardan oluşan konser büyük ilgi gördü. Türk bayrakları eşliğinde konseri dinleyen izleyiciler kimi zaman şarkılara eşlik etti.

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