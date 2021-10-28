Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98.Yıldönümü Kutlama Programı Kapsamında Etkinlikler Düzenlendi

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. Yıldönümü Kutlama Programı Kapsamında Etkinlikler DüzenlendiVali Mustafa Tutulmaz ve İl protokolü Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet" konulu resim yarışmasında dereceye giren ve mansiyon alan resim sergisini gezdiler. Vali Mustafa Tutulmaz ve il protokolü Cumhuriyetimizin 98. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde hazırlanan Atatürk - Cumhuriyet ve Zonguldak adlı resim sergisinin açılışını yaptılar. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Valilik önünde düzenlenen Madenci Korosu konseri büyük bir coşkuyla izlendi.

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