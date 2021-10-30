Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. Yıl Dönümü Onuruna Resepsiyon Düzenlendi

OSMANİYE (Habermetre) - Osmaniye Valiliği tarafından Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. Yıldönümü onuruna resepsiyon düzenlendi. Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Dr. Öğr. Üyesi Şenay Yılmaz Hanımefendinin ev sahipliğinde Polisevinde düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonuna, Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan, Vali Yardımcıları Dr. Ömer Faruk Günay ve Adem Yılmaz, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Şehitlerimizin aileleri, Gazilerimiz ve aileleri katıldı.

Resepsiyona katılan davetlileri karşılayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Dr. Öğr. Üyesi Şenay Yılmaz Hanımefendi daha sonra konuklarla sohbet ettiler.

Resepsiyonda konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşku ve duygu birliği içinde kutladığımızı ifade ederek, "Bize bu cennet vatanı emanet eden başta Eşsiz Kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi bu vatan için nöbette olan, mücadele eden bütün kahramanlarımızı saygıyla selamlıyor, ebedi hayata irtihal etmiş olanları minnetle anıyorum. Biz onların bize emanet ettiği bu vatanı korumaya ant içtik. Hepimiz biliyoruz ki bu cennet vatan bize kolay teslim edilmedi. Türk milleti tarihten silinmek istendi. Bu asil millet vatansız yaşamaktansa ölmeyi tercih etti, İstiklalsiz yaşamayı asla düşünmedi. O yola çıkan kahramanlar asla geri dönmeyi düşünmediler. "dedi. Vali Dr. Erdinç Yılmaz sözlerinin devamında, "Bugün her zamankinden daha kararlıyız, daha güçlüyüz. Cumhuriyetle birlikte ekonomide, sanayide, edebiyatta, kültürde hayatın her alanında çok daha ileriye gidiyoruz. Bize bu vatanı emanet eden şehitlerimiz rahat olsun. Katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun! " diye konuştu.

Cumhuriyet Resepsiyonu, Osmaniye Musiki Derneği'nin müzik dinletisiyle sona erdi.

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