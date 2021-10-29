CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN 98. YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI

BURDUR (Habermetre) - Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü Burdur'da Coşkuyla kutlandı. Dün çelenk sunma töreni ile başlayan kutlama programları bugün Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş'ın makamında tebrikleri kabul etmesi ve sonrasında Gazi Atatürk Stadında yapılan kutlama programı ve tören geçişi ile devam etti. Coşku içerisinde kutlanan renkli görüntülere sahne olan Gazi Atatürk Stadındaki programın başında Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı P. Kom. Yavuz Çankaya, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tören birliklerin, törene katılan vatandaş ve öğrencilerin bayramlarını kutladılar. İstiklal Marşı ile başlayan programda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 98. yıldönümü münasebetiyle yayımlamış olduğu mesajı okutuldu ve sonrasında Vali Arslaştaş tarafından günün anlam ve önemi belirten konuşma yapıldı. Cumhuriyet Bayramımızın 98. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce düzenlenen "resim, şiir ve kompozisyon" yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile Gençlik, Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen koşu yarışmasında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi öğrencisi Yiğit Kırçık "BUGÜN" adlı şiiri ve Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Aybüke Özmen "Atatürk ve Cumhuriyet" isimli şiiri okudu. Gençlik Spor İl Müdürlüğü sporcularının Kick Boks gösterisi, Burdur Osmanlı Mehteran Takımı ve Özboyacı İlkokulu öğrencilerimizin hazırladığı Halk Oyunu gösterisi ile devam eden program tören geçişi ile son buldu. Vali Arslantaş törende yaptığı konuşmada; "Sözlerimin hemen başında Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ü, O'nun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları kanları ile bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi sonsuz şükran ve rahmetle anıyor, sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Tarihte eşine az rastlanır bir kurtuluş mücadelesinin hemen ardından Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" şiarıyla ilan edilen Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü büyük bir coşku içerisinde kutlamanın gururu ve mutluluğunu milletçe hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramı, milletimizin onurla, gururla, büyük bir coşku içerisinde kutladığı en büyük Ulusal Bayramımızdır.

Ülkenin işgali karşısında tek vücut olan halkımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurtuluşa ve ardından Cumhuriyete uzanan şanlı bir yürüyüş başlatmıştır. Bugün; bu kutlu yürüyüşün yıl dönümü, halkın iradesinin egemen olduğu güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum günüdür. Bugün; bağımsızlığımızdan ve hürriyetimizden asla taviz vermeyeceğimizi yedi düvele ve tüm dünyaya karşı ilan ettiğimiz gündür. Cumhuriyet, Türk milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca gerçekleştirdiği en büyük atılımdır. 98 yıl önce Cumhuriyetin ilanı ile birlikte daha müreffeh bir Ülke için yönünü, hedeflerini belirleyen Devletimiz, Büyük Atatürk'ün liderliğinde koymuş olduğu muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefini gerçekleştirmek için yoluna kararlılıkla, emin adımlarla devam etmektedir. Şartların en kötü, karanlığın en koyu, ümidin en zayıf görüldüğü ve hatta mandacılığın bir kurutuluş reçetesi olarak dile getirildiği bir dönemde dahi, yeniden diriliş mücadelemize öncülük eden Mustafa Kemal Atatürk, hamiyetli Anadolu insanı ile birlikte bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğimizi, asla boyunduruk altında yaşamayacağımızı, Türk milletinin yalnız ve ancak hür ve bağımsız Türk Devleti ile yaşamına devam edebileceğini olan inancını asla kaybetmemiştir. Bugün bizlere düşen en büyük ortak sorumluluğumuz, tarihi şan ve şerefle dolu Aziz milletimizin, atalarımızın, bedelini kanlarıyla ve canlarıyla ödeyerek bizlere miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak, her alanda daha ileri noktalara taşımak, Devletimizin 2023, 2071 hedefleri istikametinde durmadan, yorulmadan çalışmaya, üretmeye devam etmektir. "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" ilkesi ile hareket eden ecdadın torunları olduğumuzu unutmadan, kadim kardeşliğimizi muhafaza ederek, birlik beraberliğimizi daha da pekiştirerek, gelişen ve değişen dünya şartlarında devletimizin güçlü bir şekilde yer alması için çalışmak ortak gayemiz olmalıdır. Bu duygular içerisinde hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyor, tekrar Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum" dedi.

Törene başta Vali Sayın Ali Arslantaş olmak üzere Milletvekilleri Sayın Bayram Özçelik, Sayın Mehmet Göker, Sayın Yasin Uğur, Garnizon Komutanı P. Kom. Alb. Sayın Yavuz Çankaya, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Vali Yardımcıları Ahmet Mailoğlu, Mehmet Yıldız, Sedat Yıldırım, İbrahim Özkan, Mehmet Polat, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Güder, İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, gaziler, Şehit yakınları, emniyet personeli, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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