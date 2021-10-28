Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. Yıl Dönümü Kutlamaları Atatürk Anıtı'na Çelenklerin Sunulmasıyla Başladı

AKDENİZ, MERSİN (Habermetre) - Millet olarak şanlı tarihimizin çok önemli bir dönüm noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü kutlama etkinlikleri, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su'nun yanı sıra; Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen, Cengiz Gökçel ve Behiç Çelik, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, il protokolü üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, il müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunmak üzere tören alanına gelen Vali Ali İhsan Su, Tören Mangası'nı selamladıktan sonra protokoldeki yerini aldı.

Atatürk Anıtı'na sırasıyla Mersin Valiliği, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Törende daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı eşliğinde şanlı bayrağımız göndere çekildi.

Vali Su törenin ardından gaziler ve öğrencilerle bir araya gelerek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. 28. 10. 2021

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