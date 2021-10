Cumhuriyetimizin İlanının 98. Yıldönümünde 98 Fidan Dikildi

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile TEMA Vakfı Tekirdağ İl Temsilciliği'nin işbirliğinde, Cumhuriyetin ilanının 98. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında organize edilen "Cumhuriyet'in 98. yılında 98 Fidanı Toprakla Buluşturuyoruz" sloganı ile hayata geçirilen Fidan Dikme Etkinliği, Vali Aziz Yıldırım ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa ilçemiz İstiklal Mahallesi'nde fidanlar, Vali Yıldırım, Belediye Başkanı Albayrak tarafından toprakla buluşturuldu. Dikiminin ardından fidanlara cansuyu verildi.

Etkinlikte konuşan Vali Yıldırım; " Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Tema temsilcimiz, çok sevgili öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve basınımızın güzide mensupları 98. yılında Cumhuriyetimizin 98 fidan Projesi hakikaten güzel bir proje. İnşallah bundan sonra da buraya gelip sizlerle birlikte bu sene dikmiş olduğumuz fidanların ne durumda olduğuna bakalım, hem de 99. 'yu - 100. 'yü 101. 'yi inşallah bundan sonra hep birlikte burada dikmeye devam edelim. Burası Cumhuriyet ormanı olsun. Bunu hep birlikte yapalım. Bu fidanlar sizlerle birlikte büyüyecek. ya da Cümleyi şöyle bitirebiliriz; Sizler bu fidanlarla birlikte büyüyeceksiniz. Hepinizin burada birer fidanı var ve bu fidanlara sahip olacaksınız. Her sene geldiğinizde benim fidanımın durumu nedir diye her sene kendiniz bakacaksınız. Bazen fidanlar kuruyabiliyorlar, her zaman tutmayabiliyorlar. Ama hemen onları yenileyeceğiz. Yerine yenisini almamız, yenisini dikmemiz gerekiyor. Böylece burası çok güzel bir fidanlık, çok güzel bir orman olacak inşallah. Sizler de hayatınızın bütün evrelerinde gelip buraya bakıp bununla gurur duyacaksınız diyeceksiniz ki; Bu fidanları biz dikmiştik. İleride okullarınız bitecek iş hayatına atılacaksınız, belki şirketler kuracaksınız, belki devletin yönetimine gireceksiniz, ondan sonra da her sene buraya gelip gururla bu fidanları biz dikmiştik diyeceksiniz. Here sene fidan dikme etkinliğine buraya gelirseniz çok mutlu edersiniz bizleri. İleride küçüklerinize de, hadi bakalım bu etkinliği biz başlattık sizler devam ettirin diyeceksiniz. Ben bu projeye destek veren düşünen herkese çok teşekkür ediyorum. Yeri temin eden Büyükşehir Belediyemize, fidanları temin eden TEMA Vakfımıza, buradaki şubemize ve tabiki de asıl bunlara bakacak olan siz değerli öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum. Daha nice 98. yıllara hep birlikte. " dedi.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından etkinliğe katılan öğrencilere Vali Yıldırım, ve Başkan Albayrak tarafından hediyeler verildi.

