Cumhuriyetimizin 98. Yılını Coşkuyla Kutladık Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılı, 28 Ekim Perşembe günü, İTÜ Rektörlük Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Törene, Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu, rektör yardımcılarımız, akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve idari personelimiz katıldı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

"Varisi olduğumuz Cumhuriyetin yılmaz bekçisiyiz. "

Törende ilk konuşmayı, İTÜ öğrencileri adına, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haber leşme Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Oğuzcan Kurugül yaptı. Kurugül konuşmasında şunları dile getirdi: "Bugün kuruluşunun 98. yılını kutladığımız Cumhuriyet ve onu temellendiren devrimler Türk ulusunun güçlenmesi ve ilerlemesinin yoludur. Atamız en büyük eseri olan Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmiştir. Varisi olduğumuz bu değerli hazinenin yılmaz bekçisi olacağımıza, ulusumuzu daima ileriye taşıyacağımıza ve bu yolda karşımıza çıkan her güçlüğü aşacağımıza olan inancımız ve güvenimiz her geçen gün artmaktadır. "

"Cumhuriyet değerlerini, bilimin yol göstericiliğinde gelecek nesillere aktarıyoruz. "

Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise, konuşmasında şunları söyledi: "Bağımsızlığımızın teminatı olan ve ülkemizin kuruluşunu temsil eden Cumhuriyetimiz bugün 98 yaşına girdi. Üzerinden neredeyse bir asır geçmesine rağmen ilk günkü gibi güçlü ve ilk günkü gibi değerli... Çünkü Cumhuriyet; bizim için mücadelenin, egemenliğin, özgürlüğün, kararlılığın ve bağımsız bir millet olmanın da adıdır. Bu nedenledir ki bizler, İTÜ Ailesi olarak, geçmişten devraldığımız Cumhuriyet değerlerini, bilimin yol göstericiliğinde gelecek nesillere ve aramıza yeni katılan İTÜ'lülere aktarma çabası içindeyiz. Ülkemizi bilimde ve teknolojide 'muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma' gayretiyle her gün bir öncekinden daha fazla çalışıyor ve emek sarf ediyoruz. İTÜ'lü olarak, Cumhuriyet'e olan bağlılığımızın ölçüsü de bu olacaktır. Tam 98 yıl önce bugün, bağımsızlığımızın bir nişanesi olarak Cumhuriyet'i ilan eden başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; Cumhuriyetimizin geçmişten bugünlere dek gelmesine vesile olan tüm kahraman şehitlerimizi İTÜ Ailesi adına saygı ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. "

Tören, İTÜ'lülerin aile fotoğrafı çektirmesi ile son buldu.

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