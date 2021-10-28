Cumhuriyetimizin 98. Yılı Kutlamaları Kapsamında İlçemizi Bayraklarla Donattık"Durmadan dalgalan şanlı bayrağım, Yurdumun en büyük Bayramı bugün. Ufuklar gül açsın, gülsün toprağım, Yurdumun en büyük Bayramı bugün. "Değerli hemşerilerimiz; Cumhuriyet Bayramı'mız dolayısıyla İlçemizde ki kamu kurumlarımızı, kamusal alanlarımızı Bayrağımızla donattık; sizleri de evlerinizi, işyerlerinizi Bayrağımızla donatmaya davet ediyoruz.

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