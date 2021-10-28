Cumhuriyetimizin 98. Yılı Kutlamaları Kapsamında İlçemizi Bayraklarla Donattık
Cumhuriyetimizin 98. Yılı Kutlamaları Kapsamında İlçemizi Bayraklarla Donattık"Durmadan dalgalan şanlı bayrağım, Yurdumun en büyük Bayramı bugün. Ufuklar gül açsın, gülsün toprağım, Yurdumun en büyük Bayramı bugün.
Cumhuriyetimizin 98. Yılı Kutlamaları Kapsamında İlçemizi Bayraklarla Donattık"Durmadan dalgalan şanlı bayrağım, Yurdumun en büyük Bayramı bugün. Ufuklar gül açsın, gülsün toprağım, Yurdumun en büyük Bayramı bugün. "Değerli hemşerilerimiz; Cumhuriyet Bayramı'mız dolayısıyla İlçemizde ki kamu kurumlarımızı, kamusal alanlarımızı Bayrağımızla donattık; sizleri de evlerinizi, işyerlerinizi Bayrağımızla donatmaya davet ediyoruz.
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