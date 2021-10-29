Cumhuriyetimizin 98. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Haberler
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Cumhuriyetimizin 98. Yılı Coşkuyla Kutlandı

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Cumhuriyetimizin 98. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim En Büyük Eserim" dediği Cumhuriyetimizin 98. yıldönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim En Büyük Eserim" dediği Cumhuriyetimizin 98. yıldönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlama programı Besni İlçe Stadyumunda saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Kaymakamımız Sayın Nazlı DEMİR ve Besni Belediye Başkanı E. Mehmet Emre'nin öğretmenlerin, öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Kaymakamımız Sayın Nazlı DEMİR tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılması sonrasında Cumhuriyetimizin 98. yıldönümü anısına düzenlenen Sokaklar Bizim Basketbol Cumhuriyet Turnuvasında dereceye giren okullar ile şiir yazışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilerek okçuluk, muay thai ve müzik dinletisi gösterileri izlendi. Bando takımı eşliğinde gerçekleştirilen resmi geçit töreninin ardından program sona erdi.

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