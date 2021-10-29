Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü İlçemizde Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü İlçemizde Coşkuyla Kutlandı29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümü ilçemizde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Kaymakamlık Makamında düzenlenen tebrikat töreninde Kaymakamımız Sayın Abdullah KURT tebrikleri kabul etti. Tebrikat töreninin ardından Ahmetli Belediye Stadında yapılacak olan tören Saygı duruşu, İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Sayın Kaymakamımız Abdullah KURT günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ile ÖSYM sınavlarında ilçede dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.

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