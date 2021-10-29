Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı.

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (Habermetre) - Cunhuriyetimizin 98. yıldönümü İlçemizde Coşkuyla Kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri kapsamında Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. Kapaklı Kaymakamlığı ve Kapaklı Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile son buldu. 29 Ekim 09: 30'da Kaymakamlık Makamında düzenlenen tebrikat töreni ile Kaymakamımız Bayram Sağır ve Belediye Başkanı Mustafa Çetin tebrikleri kabul etti. Akabinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımı Kutlama töreni 10: 30'da İlçe stadında İlçe protokolünün katılımı yapıldı. Kutlama programı Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Kaymakamımız Bayram Sağır'ın konuşması ile devam eden program halk oyunları, ödül töreni ve Bayran final ile son buldu.

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