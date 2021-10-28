Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü Çelenk Sunma Töreni

Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü Çelenk Sunma Töreniİlçemizdeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarının milletimizle omuz omuza yürüttüğü mücadelenin sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti; 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Cumhuriyet Meydanı'nda koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kurallarının uygulandığı çelenk sunma törene İlçemiz Kaymakamı Sn. Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkanı Sn. Zehra Özyol, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Meclis üyeleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başlayan törende daha sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen tüm şehit ve gazilerimizin anısına saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşımız okundu. Program sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen resim sergisi gezildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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