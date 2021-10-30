CUMHURİYETİMİZİN 98'NCI YILI, COŞKUYLA KUTLANDI

(28 Ekim ) Atatürk Anıtına çelenklerin sunumuyla başlayan kutlamalar, bugün Valilik makamında pandemi kuralları çerçevesinde tebriklerin kabul edilmesiyle devam etti.

Protokölün tebrikleri kabulünün ardından Kongre Caddesinde düzenlenen tören programına geçildi. Burada ki programda Valimiz Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve Belediye Başkanımız Faruk Demir, halkın, askerlerin ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet