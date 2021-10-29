Cumhuriyetimizin 98'nci Yaşı Resmi Geçit Töreniyle Kutlandı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılı kutlamaları çerçevesinde Atatürk Bulvarı'nda resmi geçit töreni düzenlendi.

Törene; Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Emine Nur Günay, Harun Karacan, Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Metin Nurullah Sazak, Dr. Arslan Kabukçuoğlu, mülki ve askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, STK'ların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Bulvarı'ndaki tören ilk olarak Vali Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in askeri araçla halkı selamlamasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşımız hep bir ağızdan okundu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajının okunmasından sonra törende bir konuşma yapan Vali Ayyıldız, "Cumhuriyetimizin ilanının 98'inci yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladığımız bu anlamlı günde, öncelikle sizlerin ve tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bu toprakları bize vatan kılmak için Malazgirt'ten beri kesintisiz bir şekilde sürdürdüğümüz mücadelelerinin her aşamasında şehit olan, gazi olan ecdadımızı rahmetle, hürmetle anıyorum. " dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine sunduğu en önemli kazanımın şüphesiz ki cumhuriyet olduğunu ifade eden Vali Ayyıldız, konuşmasına şöyle devam etti:

"Samsun'dan başlayıp İzmir'de tamamlanan destansı Anadolu direnişimiz sonrası şehit ve gazilerimizin kanı ile sulanmış bu kutsal topraklarda cumhuriyet ilan edilmiştir. Atatürk'ün cumhurbaşkanı seçildikten sonra TBMM'de ifade ettiği "Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" mesajı esasen bizlere yüklediği büyük bir sorumluluktur. Milletimizin sarsılmaz inancı, devletine bağlılığı, birlik ve beraberliği bu süreçte en büyük gücümüz olacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu zaferin ardından Atatürk, yeni kurulan devleti Cumhuriyet'le taçlandırarak, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisini gerçekleştirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin dün olduğu gibi bugün de içte ve dışta düşmanları vardır. Bu Hain terör örgütlerini maşa olarak kullanarak aziz milletimize diz çöktürmeye çalışanlara en güzel cevabı yine milletimiz vermektedir. Türk milleti dün Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vatan sevgisi ve iman gücüyle yeni destanlar yazmaya devam etmektedir.

15 Temmuz'da, büyüklüğüne ve saygınlığına yaraşır biçimde hareket eden, tarihimizin gurur dolu sayfalarına bir yenisini ekleyen Aziz Milletimizin bu cesareti ve kararlılığı her türlü takdirin üzerindedir. Dik ve asil duruşuyla asaletini gösteren Aziz Milletimize bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye, milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenmeye; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeye devam etmeliyiz.

Her şeyin en iyisini hak eden milletimizin hayat standartlarını daha da yükseltilmesi için; ülkemizin dünyada daha fazla söz sahibi olabilmesi için; özveriyle, yılmadan çalışmalıyız.

Uluslararası arenada yaşananlar, ülkemizin de içinde bulunduğu bölgemize yönelik mütecaviz hamlelerin ve paylaşımların yeniden belirlendiği bir zaman diliminde bulunduğumuzu göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin; dayatılan esaret, küçültme, dağılma senaryolarının Atatürk'ün önderliğinde yüksek bir irade ile reddedilerek, dünyada hiçbir milletin başaramayacağı bir gayret, fedakarlık, azim ve inançla destansı bir mücadele sonucunda kurulduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ecdadımızın bu şanlı mücadelesi aydınlık geleceğimize yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, ülkemizin kalkınmasını ve modernleşmesini, köklü, büyük ve güçlü bir devlet olarak dünya milletler ailesinin saygın bir üyesi haline gelmesini sağlayan Cumhuriyetimizin 98'inci kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve şükranla anıyorum. Sizleri saygı ile selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. "

Vali Ayyıldız'ın konuşmasından sonra Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Günün anlamını belirten şiirlerin okunmasından sonra askeri birlik ve okul öğrencileri tören geçişi yaptı. Tören, Türk Hava Yıldızlarının gösterisinin ardından sona erdi.

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