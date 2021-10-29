Cumhuriyetimizi Yüceltmeye ve Büyütmeye Devam Edeceğiz

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Vali Ersin Yazıcı, Kepez Belediyesi'nin koordinasyonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak düzenlenen 98. Yıla Özel 98 Eser Cumhuriyet Sergisi'ne katıldı.

Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen sergiye Vali Ersin Yazıcı, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

Serginin açılış töreninde konuşan Vali Ersin Yazıcı; "Cumhuriyet'in 98. Yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ediyorum. Cumhuriyetimiz genç bir Cumhuriyet, hep birlikte onu yüceltmeye, büyütmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramı'nda çeşitli etkinlikler yapılıyor. Burada da çok özel bir etkinliğe hep birlikte şahitlik ediyoruz. Ben başta Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü olmak üzere, ressam Zübeyde Özsoy Yavuz ve ekibine, sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılında çok daha güzel şeyler olacak inşallah. Antalya'mızın Cumhuriyetine sahip çıkan, demokrasisine sahip çıkan çok büyük bir kitlesi var. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olacağına, ilelebet var olacağına, dünyada söz sahibi olacağına hepimiz canı gönülden inanıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. " dedi.

Her milli bayramı kültür sanatla taçlandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü; "Biz her yıl Cumhuriyet Bayramı'nda, o yıl Cumhuriyet'in kaçıncı yılı ise o kadar eserle özel bir Cumhuriyet sergisi hazırlıyoruz. Bu yıl Cumhuriyetimizin 98. Yılı olduğu için 98. Yıla Özel 98 Eser ismini verdik. Ünlü ressamların tabloları ile güzel bir sergi ortaya kondu. Bu yıl sergide 98 eser, 88 sanatkarın eserleri var. " şeklinde konuştu.

Vali Ersin Yazıcı ve beraberindeki heyet 98. Yıla Özel 98 Eser Cumhuriyet Sergisi'ni sergiyi gezerek, sanatçılarla birlikte eserleri inceledi. Cumhuriyetimizi Yüceltmeye ve Büyütmeye Devam Edeceğiz 01 Cumhuriyetimizi Yüceltmeye ve Büyütmeye Devam Edeceğiz 02 Cumhuriyetimizi Yüceltmeye ve Büyütmeye Devam Edeceğiz 03 Cumhuriyetimizi Yüceltmeye ve Büyütmeye Devam Edeceğiz 04 Cumhuriyetimizi Yüceltmeye ve Büyütmeye Devam Edeceğiz 05 Cumhuriyetimizi Yüceltmeye ve Büyütmeye Devam Edeceğiz 06 Cumhuriyetimizi Yüceltmeye ve Büyütmeye Devam Edeceğiz 07 Cumhuriyetimizi Yüceltmeye ve Büyütmeye Devam Edeceğiz 08

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