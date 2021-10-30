Cumhuriyet yürüyüşünde Şebnem Şirin unutulmadı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in posteriyle katılan kadınlar, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Denizli'de yürüyüş düzenlendi. Düzenlen yürüyüşte, önceki gün erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilen Şebnem Şirin ise unutulmadı. Çınar Meydanı'ndan başlayarak Gazi Mustafa Kemal Bulvarı güzergahında devam eden yürüyüşte binlerce kişi, Türk bayrakları ve Atatürk posterlerini ellerinde taşıdı. Yaklaşık 1 kilometre yol yürüyen vatandaşlar, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa", "Ne mutlu Türk'üm diyene", Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Denizli'de 29 Ekim yürüyüşüne katılan çocuklar, kutlamalara Türk bayraklı tişörtlerle renkli görüntüler oluşturdu. Törendeki yürütüşe katılan askerlere sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlar da, Türk bayrağı ve Atatürk resmi baskılı kıyafetlerle yürüyüşte yer aldı. Yürüyüşe katılan kortejde yer alan bayanlar ise, Denizli'de 27 Ekim sabahı erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in posterlerini taşıdı. Duygusal anların yaşanmasına neden olan Şebnem Şirin'in fotoğraflarını gören vatandaşlar ise alkışlarla yürüyen gruba destek de bulundu. - DENİZLİ

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