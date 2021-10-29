"Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk 20.Yıl Ekim Geçidi" Kocaeli Sergisinin Açılış Töreni, Vali Seddar Yavuz'un Katılımlarıyla Gerçekleştirildi - Haberler
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"Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk 20.Yıl Ekim Geçidi" Kocaeli Sergisinin Açılış Töreni, Vali Seddar Yavuz'un Katılımlarıyla Gerçekleştirildi

Habermetre - Haberler | Toplum

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. kuruluş yıldönümü münasebetiyle hazırladığı "Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk 20. Yıl Ekim Geçidi" Kocaeli sergisinin açılış töreni Vali Seddar Yavuz'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

KOCAELİ (Habermetre) - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. kuruluş yıldönümü münasebetiyle hazırladığı "Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk 20. Yıl Ekim Geçidi" Kocaeli sergisinin açılış töreni Vali Seddar Yavuz'un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Tarihi Gar Binası Sergi Salonu'nda gerçekleşen törene; Vali Seddar Yavuz'un yanısıra, Büyükşehir Belediyesi Başkan V. Yaşar Çakmak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve sanatseverler katıldı. Serginin İl Koordinatörü Doç. Dr. Nilgün Keskin Şener tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Seddar Yavuz, sergide yer alan eserleri tek tek inceleyerek, bilgi aldı. Türkiye'den ve Dünya'dan yüzlerce sanatçının katıldığı Ekim Geçidi sergileri her türlü disiplini kapsayan heykel, resim, enstalasyon, seramik, video, fotoğraf performansları alanlarında üretmekte olan Türk sanatçılarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtmayı amaçlamaktadır.

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