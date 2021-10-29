Cumhuriyet şiirleri seslendirildi - Haberler
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Cumhuriyet şiirleri seslendirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Cumhuriyet şiirleri seslendirildi

Cumhuriyetin 98. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şiir dinletisi düzenlendi.

ADIYAMAN (İHA) - Cumhuriyetin 98. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şiir dinletisi düzenlendi.

Adıyaman konferans Salonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir dinletisinde Cumhuriyet Şiirleri seslendirildi. Müdürlüğe bağlı çocuk evlerinde kalan çocukların seslendirdiği şiirler duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. Kuruluş yıldönümünde seslendirilen şiirlerin ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Mahmut Çuhadar, Vali Yardımcısı İhsan Maskara, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve kuruluş müdürleri ile çocuklar katıldı. Program sonunda şiir okuyan çocuklara çeşitli hediyeler, öğretmenlere ise plaket takdim edildi. - ADIYAMAN

Cumhuriyet şiirleri seslendirildi

Cumhuriyet şiirleri seslendirildi

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