Cumhuriyet Kupası'nda coşku zirveye ulaştı

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Cumhuriyetin Kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen Geleneksel Cumhuriyet Kupası müsabakalarında 4 farklı branşta binlerce sporcuyu bir araya getirdi. Dereceye girenlerin ödüllerinin verildiği turnuvalar şölen havasında gerçekleştirilen, ay-yıldızlı coşku, zirveye ulaştı.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle basketbol, futbol, satranç ve yüzme branşlarında düzenlenen Geleneksel Cumhuriyet Kupaları Müsabakaları, çocuk ve genç yaştaki binlerce lisanslı sporcuyu ekim ayı boyunca spor alanlarında buluşturdu. Tribünlerin adeta bir dolup bir boşaldığı organizasyonların açılış seremonileri ve ödül törenlerinde katılımcıların ay-yıldızlı bayrakla yapmış oldukları kartografiler, bayram coşkusunu taçlandırdı.

Spor kulüpleri, okul takımları ve ferdi sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda pandemi dönemi boyunca sahalardan uzak kalan sporcu öğrenciler, bir yandan hasret giderirken bir yandan da yeniden yeteneklerini sergileme fırsatı elde ettiler.

"Cumhuriyet bayramını büyük bir coşkuyla kutluyoruz"

Yeşil sahalar, yüzme havuzları ve spor salonlarında binlerce sporcuyu cumhuriyet coşkusuyla misafir ettiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcu velilerine büyük özverileri ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Fadıloğlu, geleneksel spor organizasyonlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede bulunarak, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünü çocuklarımızın ve gençlerimizin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel spor organizasyonlarında büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 10'uncu Geleneksel Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışları, 8'inci Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası, 6'ncı Geleneksel Satranç Cumhuriyet Kupası ve 43. Geleneksel Satranç Cumhuriyet Kupasını kurumlar arası iş birliğiyle adeta şölen havasında gerçekleştirildik. Organizasyonlar süresince değerli velilerimiz, her zaman olduğu gibi büyük özveri ve katkılarıyla yanımızda oldular. Ben, tüm velilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Gerek sahada centilmence yarışan sporcularımızın gerek tribünlerde yerlerini alan tüm misafirlerimizin Cumhuriyetimize, şanlı bayrağımıza olan sevdaları bizlere ayrı bir gurur yaşattı. Bundan sonraki yıllarda da bu coşku katlanarak devam edecek. Organizasyonların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Müsabakalara katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP