Cumhuriyet'in Kuruluşunun 98. Yıl Dönümü Trabzon'da Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

TRABZON (Habermetre) - Cumhuriyetimizin 98. Yıl dönümü Trabzon'da coşkuyla kutlandı.

Valilik makamında, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun tebrikleri kabulü ile başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Trabzon Fen Lisesi Kapalı Spor Salonunda, Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Erdem Canbolat, Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, askeri ve mülki erkan ile STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tören ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması sonrasında katılımcılarla birlikte bütün vatandaşlarımızın bayramını kutlayan Vali Ustaoğlu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün millet olarak istiklalimizin ve istikbalimizin uğruna büyük bir mücadele vererek kazandığımız Kurtuluş Savaşımızın ardından ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 98 inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.

Her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Aziz Milletimizin bağımsızlığına kavuşabilmek için kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekün inanç ve kararlılıkla kazandığı Kurtuluş Savaşı, her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferdir.

Millet olarak 19 Mayıs 1919'da başlattığımız Milli Mücadelemizin, büyük zaferle noktalanmasını takiben Atatürk, "Türk Milleti'nin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir. " diyerek Cumhuriyetimizi ilan etmiş ve 98 yıldır emin adımlarla geleceğe yürümekte ve en büyük Türkiye ideali yolunda hedeflerini gerçekleştirmektedir.

29 Ekim 1923 yılından itibaren geçen 98 yılda Türkiye Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, kültür alanındaki atılımları ve sağlam demokrasisiyle dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındaki yerini almış ve çok önemli mesafeler kat etmiştir.

Bu duygu düşüncelerle; canlarını vatan, millet ve devlet uğruna feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin ve tüm Trabzonlu hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum.

Cumhuriyet temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören halk oyunları gösteri ile sona erdi.

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