Cumhuriyet'in 98. yılı kutlamaları Çelenk Töreni ile başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri Seferihisar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Çelenk Töreni ile başladı.

Törene Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Taner Gül, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seferihisar Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan tören Kaymakam Naci Aktaş ve Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından sona erdi.

Cumhuriyet'in 98. yılına özel kutlama etkinlikleri 2 gün boyunca devam edecek.

Kutlama programı, saat 16. 00'da Ürkmez Gençlik Merkezi'nde "Karanlıktan Aydınlığa" temalı sanat sergisi açılışının ardından 29 Ekim Cuma günü saat 10. 00'da İzzet Gül Stadyumu'nda gerçekleşecek resmi tören ve saat 19. 00'da düzenlenecek Fener Alayı ile sona erecek.

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