Cumhuriyet'in 98. yılı Başkent'te coşkuyla kutlandı

ANKARA (İHA) - Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet'in 98. yılı, başkent Ankara'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Başkent'in cadde ve bulvarlarını Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatan ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında da billboardlar ve afişlerle kutlama mesajları yayımladı. Cumhuriyet Marşları gün boyu Ankara Metrosu ve otobüslerde çalınırken, EGO'ya ait toplu taşıma araçları da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olarak hizmet verdi. Cumhuriyet Bayramı törenleri kapsamında devlet erkanı ile Anıtkabir'i ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünü sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımla da kutladı. Başkan Yavaş paylaşımında, "98 yıl evvel Ankara'da açtığın bağımsızlık yolundan bugün ilk günkü heyecanla yürüyoruz. Yaşımız hep genç, başımız daima dik. Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarına Cumhuriyet'in Ankara'sından selam olsun. 98 yıldır değeri giderek artan bu armağanı korumaya ve daima ileri taşımaya devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Kutlamalar Ceylan Ertem ve Kuvayi Milliye Destanı Oratoryosu konseri ile başladı

Cumhuriyet Haftası etkinliklerine iki muhteşem konserle başlayan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanlığı, Arcadium AVM arkasında bulunan alanda "Ceylan Ertem" konseri, Gençlik Parkı'nda "Kuvayi Milliye Destanı Oratoryosu" düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Başkentlileri yaz boyunca ünlü sanatçılarla buluşturduklarının altını çizerek, "Sezonun son açık hava konserlerini de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyetin 98'inci kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Bu çerçevede 3 gün boyunca birbirini tamamlayan etkinliklerimiz olacak. Ankaralılara ve tüm Türkiye'ye kutlu olsun. Cumhuriyetimiz sonsuza dek yaşasın" dedi.

Büyükşehir Belediyesi BUGSAŞ tarafından Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) de sürpriz bir flash mob etkinliği düzenlendi. Her gün on binlerce yolcunun kullandığı AŞTİ, Ankara Sanat Merkezi'ne bağlı profesyonel ve amatör sanatçılar tarafından seslendirilen Ankara Marşları ve türküleriyle yankılandı. - ANKARA