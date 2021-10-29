Cumhuriyet'in 98'inci yılı 98 metrelik Türk Bayrağı ile kutlandı

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98inci yıl dönümü nedeniyle Bahçelievler'de 98 metrelik dev Türk bayrağı açıldı.

Bahçelievler'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayı, kortej yürüyüşü ve konserle kutlandı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan 7'den 70'e yüzlerce kişi meşalelerle Haznedar Meydanı'ndan Milli Egemenlik Parkına yürüdü.

Bahçelievler Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılı için düzenlediği etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

98 metrelik Türk bayrağının açıldığı yürüyüşe bayraklarla süslenen vosvos arabalarda eşlik etti.

"CUMHURİYET'E SONSUZA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Yürüyüş sırasında açıklamalarda bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Cumhuriyetimizin 98'inci yılını kutluyoruz. Belediyemiz 98 metrelik Türk Bayrağı yaptırdı. Haznedar Meydanı'ndan Milli Egemenlik parkına kadar Bahçelievler'de yaşayan vatandaşlarımızla yürüyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve rahmetle anıyoruz. Bizler için kendilerini siper ettiler. Bizler de bundan sonra Cumhuriyet'e sonsuza kadar sahip çıkacağız. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlamayı temenni ediyorum" dedi.

Düzenlenen yürüyüşün ardından Merve Özbey konser verdi.