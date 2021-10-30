KIRKLARELİ (Habermetre) - Cumhuriyet'imizin 98. Yılı Kırklareli'nde Büyük Bir Coşku ve Katılımla Kutlandı…

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Cumhuriyet'imizin 98. Yılı Kırklareli'nde de büyük bir coşku ve katılımla kutlandı.

Kutlama programı çerçevesinde, 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13. 00'da Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleşti.

Cumhuriyet'imizin 98. Yılı Kutlama Programı çerçevesinde Valimiz Sayın Osman BİLGİN, 29 Ekim 2019 Cuma günü saat 09. 30'da Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet'imiz 98 yaşında…

Kırklareli halkının yoğun ilgi gösterdiği kutlama törenlerinde; Valimiz Sayın Osman BİLGİN, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir SAVRAN ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam KESİMOĞLU, vatandaşların, tören birliklerinin, öğrencilerin ve Kırklareli halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN'in, günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajının okunmasının ardından, şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin sergilendiği Cumhuriyet'imizin 98. Yılı kutlamaları, öğrencilerin, askeri birliklerin ve sivil toplum örgütlerinin tören geçişleri ile son buldu.

Törenlere; Valimiz Sayın Osman BİLGİN ile Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi başta olmak üzere, İl Protokolü, Kurum Amirleri, Şehit ve Gazi yakınları, Sivil Toplum Örgütleri, öğrenciler ve binlerce vatandaş katıldı.

Cumhuriyetin 98. Yıldönümü Kabul Töreniyle Taçlandı…

Cumhuriyetimizin 98. Yıl Kutlamaları kapsamında, Valimiz Sayın Osman BİLGİN ve Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendinin himayelerinde, Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni gerçekleşti.

Yoğun katılımla gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne gelen tüm misafirleri, Valimiz Sayın Osman BİLGİN ve Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi kapıda karşıladı.

Kırklareli Valiliği tarafından özel olarak hazırlanan videonun izlenmesinin ardından Valimiz Sayın Osman BİLGİN konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Pastasını, Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi, Şehit Ailemiz ve protokolle birlikte kesti.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN ve eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi, gece boyunca tüm misafirlerle tek tek ilgilendi.

Cumhuriyet Konvoyu ve Konseri ile coşkumuz doruğa ulaştı…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Valiliğimizce organize edilen Cumhuriyet Konvoyu ve Cumhuriyet Konseri vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla Cumhuriyet coşkusu doruk noktasına ulaştı...

Yaşasın Cumhuriyet

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...

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