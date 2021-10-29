Cumhuriyet'imizin 98'inci Yıldönümü Kutlamaları Anıtpark'ta Başladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümü kutlamaları Anıt Park'ta Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı.
BOLU (Habermetre) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümü kutlamaları Anıt Park'ta Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı.
Anıt Park'ta gerçekleştirilen kutlama törenine Bolu Vali Vekili İlhan Turgut, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Kıdemli Albay Merdin Kışkan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Özalp, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Baro Başkanı Avukat Sabri Erhendekçi, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Haluk Saygılı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, gazilerimiz, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Anıtpark'ta düzenlenen programda Bolu Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı'nın çelenkleri sıra ile Atatürk Anıtı'na sunuldu.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıt Park'ta düzenlenen tören sona erdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri;
29 Ekim Cuma Günü Saat 10: 00'da Valilik Makamında tebriklerin kabulü ile devam edecek.