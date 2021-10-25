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Cumhuriyet coşkusuna bilgi yarışması

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Cumhuriyet coşkusuna bilgi yarışması

Konak Belediyesi Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılında Cumhuriyet temalı bilgi yarışması düzenledi. Belediyenin resmi mobil uygulaması üzerinden yapılan yarışmaya dileyen herkes katılabiliyor.

Konak Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna, Cumhuriyet temalı bilgi yarışmasıyla heyecan katacak. Belediyenin resmi mobil uygulaması üzerinden katılım sağlanabilen yarışmaya, yaş sınırı olmaksızın dileyen herkes katılabiliyor.

Her yarışmacının tek katılım hakkı bulunduğu yarışmaya birden çok kez başvuru yapıldığı tespit edilirse ilk başvuru dikkate alınacak. Son başvuru tarihi 29 Ekim olan yarışmada ilk 100'e giren tüm katılımcılara hediye olarak Ata Posteri gönderilecek. Yarışmaya katılım için Konak Belediyesi'nin resmi mobil uygulamasına Google Play Store veya App Store üzerinden ulaşılabilir.

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