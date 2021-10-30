BURSA (İHA) - Cumhuriyet coşkusu Zara ile zirve yaptı

BURSA - Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yılı kutlamaları Valilik tarafından düzenlenen ve gün boyu devam eden birbirinden renkli etkinliklerin ardından gece de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Zara konseri ile final yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet sergisi ile başlayan ve Valilik tarafından düzenlenen resmi törenlerle devam eden Cumhuriyet'in 98'inci yılı kutlamalarında, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Zara konserinde coşku tavan yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı dolduran Bursalılar, Zara'nın şarkıları eşliğinde hem Cumhuriyet'i kutladı hem de müzikle dolu keyifli bir gece geçirdi. Bu anlamlı günde Bursa'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Zara, Neşet Ertaş'tan Orhan Gencebay'ın eserlerine kadar geniş bir repertuvarla Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Valilik tarafından düzenlenen Cumhuriyet resepsiyonu nedeniyle konsere gecikmeli olarak katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sahneye çıkarak günün anısına Zara'ya çiçek taktim etti. Başkan Aktaş, 2006 yılında İnegöl Belediye Başkanlığı döneminde de ünlü şarkıcıyı konuk ettiklerini hatırlatarak, konserle ilgili anılarını aktardı. Konsere katılan Bursalıların Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha kutlayan Başkan Aktaş, "Allah hür ve bağımsız şekilde bu milleti nice Cumhuriyet Bayramlarına eriştirsin. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.