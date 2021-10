BURSA (Habermetre) - 28 EKİM 2021

BASIN BÜLTENİ

Cumhuriyet coşkusu sergiyle başladı

BURSA - Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 98. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Sergisi, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katılımıyla Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Cumhuriyeti'nin ilanının 98. yılı kutlama törenleri 'Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Sergisi' açılışıyla devam etti. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışına, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

41 sanatçının 82 eserinden oluşan serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Türkiye Cumhuriyeti bin yıllık bir devlet geleneğimizin son fidanı olarak doğmuş, ulu bir çınar olarak büyümeye, gelişmeye devam etmektedir" dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana büyük bir değişim gösterdiğini belirten Başkan Aktaş, "Milli mücadele Türk Milleti'nin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin simgesidir. Milli bir devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti, her alanda büyük bir değişim ve gelişimin somut ifadesidir. Türkiye Cumhuriyeti bin yıllık bir devlet geleneğimizin son fidanı olarak doğmuş, ulu bir çınar olarak büyümeye gelişmeye devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken tek bir hedefi vardı bu ülkeyi 'muasır medeniyetler' seviyesine çıkarmak. Bugün yapılan her bir atılım her bir ihracat bunun göstergesidir" diye konuştu.

Türk sanatçılarının sürekli olarak üretmeye devam ettiğine dikkat çeken Başkan Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'nın 2022 yılını kültür ve sanatla dolu dolu geçireceğini belirtti. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi sözleriyle hatırlatan Başkan Aktaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sanatın değeri ve önemi için söylediği veciz sözler vardır 'Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür. ' Bizim sanatımız sanatçımız bitmez tükenmez bir derya gibi, sanatkarlarımız da asırlardır üretmeye devam ediyorlar. Onların sayesinde evlerimiz, mabetlerimiz, binalarımız, mekanlarımız, sokaklarımız daha da güzelleşiyor. Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi. 2022 yılını inşallah kültür ve sanat açısından daha dolu dolu geçireceğiz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz sergide emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür ederim" diye konuştu.

Açılışta konuşan Sanat Köprüleri Kültür Sanat Merkezi Başkanı Ufuk Soydemirgil ise "Sanatın gelişmesine bir imza daha atan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a merkezimiz adına gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Kurdele kesiminin ardından Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sanatseverlerle birlikte sergiyi gezdi. Sanat Köprüleri Kültür Sanat Merkezi Başkanı Ufuk Soydemirgil de günün anısına Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'a çini tabak hediye etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet