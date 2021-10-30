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Cumhuriyet coşkusu Efeler'i sardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Cumhuriyet coşkusu Efeler'i sardı

Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümü nedeniyle Efeler Belediyesi, Efeler Kent Konseyi, Yeni-İz Derneği, TürkChopper ve AYMOT işbirliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Korteji düzenlendi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümü nedeniyle Efeler Belediyesi, Efeler Kent Konseyi, Yeni-İz Derneği, TürkChopper ve AYMOT işbirliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Korteji düzenlendi.

Vatandaşların Türk bayrakları ile donatılan araçlarla katıldıkları kortejde, arabalar ve chopper motosikletler renkli görüntüler oluşturdu. Kortejin başlangıç noktası olan Malazgirt Meydanı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitler için saygı duruşunda bulunulup, ardından İstiklal Marşı okundu.

Büyük bir coşkuyla başlayan etkinlikte Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay zeybek oynadı. Efeler halkının alkış ve sevgi gösterileri arasında konuşma yapan Başkan Atay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tanrı tarafından Türk Milleti'ne bahşedildiğini söyleyerek, "100 yılın en büyük ve en önemli lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkesini bağımsızlığa kavuşturdu ve 98 yıl önce bugün Cumhuriyet'i ilan etti. Çok teşekkür ediyoruz Atam. 2 yıl sonra Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağız. Öyle görkemli bir şekilde kutlayacağız ki, kardeşliğimizin, dostluğumuzun pekiştiği bir gece olacak. Cumhuriyet'i hiç kimseye yıktırmayacağız, sonsuza kadar Cumhuriyet'i yaşatacağız. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

Atatürk Kent Meydanı'nda son bulan kortejin sonunda Efeler halkı, coşkuyla marşlar okuyup, Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirdi. - AYDIN

Cumhuriyet coşkusu Efeler'i sardı

Cumhuriyet coşkusu Efeler'i sardı

Cumhuriyet coşkusu Efeler'i sardı

Cumhuriyet coşkusu Efeler'i sardı

Cumhuriyet coşkusu Efeler'i sardı

Cumhuriyet coşkusu Efeler'i sardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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