Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!

"Bugün bağımsızlık ve çağdaşlık yolunda, bizi adeta yeniden var eden Cumhuriyetimizin 98. yılına erişmenin onurunu hep beraber yaşamaktayız. 29 Ekim bağımsızlık ve çağdaşlık hedefine kilitlenmiş bir milletin, istediğinde neler yapabileceğini dünyaya kanıtladığı gündür. Bizler; büyük kahraman, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümeye, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onu, aziz şehit ve gazilerimizi milletimizin kalbinde ve gönlünde yaşatacak ve asla unutmayacağız. Yarınlara güçlü biçimde ulaşabilmek, başımızın tacı Cumhuriyetimizi korumak, Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatmakla mümkündür. ve yaşatacağız. Başta Kırklarelililer olmak üzere tüm ülkemizin 98. yılında Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor; nice güzel bayramlarda birlikte olmak dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. "

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