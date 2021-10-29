Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Valimiz Sayın Avni Çakır ile Eşi Bahar Çakır'ın Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" diyerek yücelttiği Cumhuriyetimizin 98. Yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Valimiz Sayın Avni Çakır ve Eşi Bahar Çakır Hanımefendinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" diyerek yücelttiği Cumhuriyetimizin 98. Yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Valimiz Sayın Avni Çakır ve Eşi Bahar Çakır Hanımefendinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN
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