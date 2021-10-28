Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yıl Kutlamaları, Çelenk Sunma Töreni ile Başladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yıl Kutlamaları Atatürk Caddesinde bulunan Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başladı.
BURSA (Habermetre) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yıl Kutlamaları Atatürk Caddesinde bulunan Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başladı.
Atatürk Heykeli Çelenk Törenine vatandaşlar, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Protokolü katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından çelenk koyma töreni sona erdi.
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