Cumhuriyet Bayramı Muğla'da Coşkuyla Kutlandı

MUĞLA (Habermetre) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 98. Yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

28 Ekim'de Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 29 Ekim'de Muğla Valisi Sayın Orhan Tavlı'nın Valilik Makamında tebrikleri kabulü ile devam etti.

Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni Atatürk Stadyumunda İl protokolü, okullar, askeri birlikler, resmi ve özel kuruluş temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

Törende Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün halkın ve törene katılanların bayramını kutladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından yapıldı. Cumhuriyet Bayramı kutlama programı öğrenciler tarafından şiirler okundu, folklor gösterileri sunuldu ve ardından program tören geçişi ile sona erdi.

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