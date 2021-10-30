Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında binlerce Sinoplunun katılımıyla Fener Alayı gerçekleşti. - Haberler
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Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında binlerce Sinoplunun katılımıyla Fener Alayı gerçekleşti.

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Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında binlerce Sinoplunun katılımıyla Fener Alayı gerçekleşti.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında binlerce Sinoplunun katılımıyla Fener Alayı gerçekleşti.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında binlerce Sinoplunun katılımıyla Fener Alayı gerçekleşti. Hükümet Meydanı'ndan başlayan kortej İskele Meydanı'nda sona erdi. Belediye Bandomuzun çaldığı marşlara vatandaşlarımız hep bir ağızdan eşlik ederken Cumhuriyet'in yıl dönümü coşkusu sokaklara taşındı.

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