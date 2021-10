Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Devam Ediyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yıldönümü kutlamaları kapsamında Fener Alayı düzenlendi.

Askerlik Şubesi önünden başlayıp Cacabey Meydanına kadar devam eden Fener Alayı, İstiklal Marşımızın okunması ile sona erdi.

Fener Alayının ardından Valimiz Sayın İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın tarafından Kabul Töreni düzenlendi.

Grand Terme Otelde düzenlenen Kabul Töreninde bir konuşma yapan Valimiz Sayın İbrahim Akın;

"Milletimizin hür ve bağımsız yaşama iradesinin vücut bulmuş hali olan Cumhuriyetimiz, çağdaş ve aydınlık bir geleceğe ulaşmak için attığımız adımların en büyüğüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan ve tüm zorluklara rağmen milletimizin üstün gayreti ile zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir destandır. İstiklal Mücadelemizin muhteşem bir zaferle nihayete ermesi bizlere millet egemenliğini, demokratik değerleri ve hukukun üstünlüğünü esas alan yeni bir Türk devletinin kapılarını aralamıştır. Yeni kurulan devletimizin yönetim şekli olan Cumhuriyet, Türk Milleti'nin tarih sahnesinde yeniden var olmasını sağlamış ve geleceğimizin en büyük güvencesi olmuştur. Ecdadımızın, Cumhuriyetimizin kuruluş aşamasında gösterdiği azim ve kararlılık medeniyet yolundaki yürüyüşümüzde bizlere her zaman ilham kaynağı olacaktır. Bugün ülkemizin ilerleyişini durdurmak amacıyla önümüze çıkarılan her türlü engeli millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız. Milletimizin her ferdi, şehit ve gazilerimizin emaneti olan kutsal vatan topraklarını, millet egemenliğinin yegane simgesi olan Cumhuriyetimizi, milli ve manevi değerlerimizi tüm varlığı ile koruyacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla yad ediyor, hepinizin Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutluyorum. " dedi.

Valimiz Sayın İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın tarafından verilen Kabul Törenine Milletvekillerimiz Metin İlhan ve Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Sadık Gülecen, protokol eşleri, şehit aileleri, gaziler, siyasi partilerin il temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının il temsilcileri, iş insanları, hayırseverler, engelli vatandaşlarımız ve çok sayıda davetli katıldı.

