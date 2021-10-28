Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı

İZMİR (İHA) - İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törende, Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, siyasi partilerin milletvekilleri ile il başkanları katıldı. Tören, Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Yarınki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 10.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak. - İZMİR