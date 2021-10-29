Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Çelenk Sunma Töreni ile Başladı

KIRIKKALE(28. 10. 2021) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

98. yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Törene Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Milletvekili Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, diğer protokol üyeleri ile askeri, adli ve idari erkan katıldı.

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