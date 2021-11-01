Cumhuriyet Bayramı Eyüpsultan'da coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Eyüpsultan'da düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

İlk etkinlik Edirnekapı Kara Şehitliği'nde gerçekleşti. Burada şehitlik ziyaret edilerek çelenk sunumunda bulunuldu.

Sonrasında Eyüpsultan Hükümet Konağı'nde Atatürk Anıtı önünde bir tören düzenlendi. Törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Garnizon Komutanlığı adına Albay Hakan Ersezer. Filistin Başkonsolosu Hanaa Aburamadan, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldılar.

Hükümet Konağı önündeki törende de Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Ardından Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde (EKSM) bir program düzenlendi.

Buradaki törene de Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Garnizon Komutanlığı adına Albay Hakan Ersezer, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Zeki Günter, Ağaçlı Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Akın Güzeldağlar, İlçe Emniyet Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Başkan Deniz Köken: "Cumhuriyet Bayramımızı 98 yıldır aynı heyecanla kutluyoruz. 100. yılını da birlikte kutlayacağız. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. " dedi.

Kaymakam İhsan Kara ise: "Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden 98 yıl geçti. 98 yıldır bu mutluluğu yaşıyoruz. 98 yıldır mazlum devletlerin ümidi ve sevinciyiz. Cumhuriyetimizin 98. yılını kutluyorum. Nice 29 Ekimlere diyorum, bayramımız kutlu olsun. " şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rami Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri şiirler okudu, Cumhuriyet Oratoryosu sahneledi, Rami Atatürk Anadolu Lisesi korosunun müzik dinletisi gerçekleşti.

Tören sonunda, ilçede bulunan ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen 29 Ekim konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

EYÜPSULTAN'DA RAFET EL ROMAN RÜZGARI

Akşam saatlerinde ise Türk pop müziğinin sevilen ismi ve şarkı yazarı Rafet El Roman, Eyüpsultan'da muhteşem bir konsere imza attı.

Eyüpsultan Belediyesi Alibeyköy Osmanlı Park Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen konserde önce DJ Hakkı Akkaya performans sergiledi.

Ardından sahneye çıkan Rafet El Roman eserlerini müzik severler için seslendirdi.

Konsere binlerce İstanbullu akın etti.

Covid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar konser alanına üç farklı noktada HES kodu kontrolü yapılarak alındı.

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