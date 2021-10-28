Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Başladı

Cumhuriyetimizin 98. yılı etkinlikleri bugün saat 13. 00'te başladı. Etkinlikler kapsamında, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu. Kaymakamlık ve Belediye Çelenklerinin sunulduğu programa Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz, Belediye Başkanı Hülya Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Daire Amirleri, Siyasi Partilerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, Vatandaşlar, Basın Mensupları, Öğretmen ve Öğrenciler katıldı. Etkinliklere 29 Ekim 2021 günü sabah saat 09. 00'dan itibaren devam edilecek.

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