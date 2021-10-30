Cumhuriyet Bayramı, Erciyes'in Zirvesinde Kutlandı

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık takımımız, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Erciyes Dağı tırmanışına katıldı. Yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgara rağmen Türkiye'nin en büyük 5'inci dağına başarılı bir tırmanış yapan Dağcılık takımımız, Manisa Büyükşehir Belediyespor flamasını Cumhuriyet Bayramı'nda Erciyes Dağı'nın zirvesinde dalgalandırdı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Cumhuriyetin ilanının 98'inci yılı münasebetiyle Kayseri Erciyes Dağı'na bir tırmanış düzenledi. Tırmanışa Manisa BBSK Dağcılık takımının yanı sıra birçok kulüp daha katıldı. Tırmanış programı 28 Ekim günü Kayseri'de toplanan sporcuların Tekir Yaylasında bulunan Çoban İninde kamp yapmaları ile başladı. Saat 04: 00 sularında yoğun kar yağışına rağmen sporcular, tırmanışa devam etti. 5 saat 10 dakika süren tırmanışın ardından saat 09: 10 itibariyle dağcılar, 3917 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek 5'inci dağı olan Erciyes'in zirvelerine başarılı bir şekilde ulaştılar. Zirvede Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Zirvedeki programın ardından dönüşe geçen dağcılar 12: 45 civarında kampa ulaşarak, Erciyes Dağı tırmanışı noktaladı. Başarılı geçen bir tırmanışın ardından Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yılında Manisa Büyükşehir Belediyespor flaması Erciyes'in zirvesinde bir kez daha dalgalandı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet