CUMHURİYET BAYRAMI DOĞADA KUTLANDI

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sporseverlere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Doğa Yürüyüşü düzenledi.

Yaklaşık 250 kişinin katılımı ile düzenleyen Cumhuriyet Bayramı Doğa Yürüyüşü, Mihalgazi ilçesinde bulunan Bozaniç Yaylası'ndan başladı. 8, 5 kilometre süren parkurda yürüyüş yapan sporseverler, Cumhuriyet Bayramı coşkusu ile hep bir ağızdan Onuncu Yıl Marşı, İzmir Marşı gibi marşlarımızı söylediler. Ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyüşü tamamlayan katılımcılara, etkinlik sonrasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ikramları dağıtıldı. Katılımcılar, yürüyüşün yanı sıra hep birlikte piknik yapma imkanı buldu.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doğada yaşama fırsatı sunduğu için Eskişehir Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden katılımcılar, 29 Ekim'de gerçekleştirilecek olan fener alayı, flyboard gösterisi, konserler gibi etkinlikleri de büyük heyecanla beklediklerini belirttiler.

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