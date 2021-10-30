ANTALYA (Habermetre) - Cumhuriyet Bayramı doğa yürüyüşüyle kutlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya 29 Ekim Cumhuriyet Parkuru'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıldönümü kutlamaları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Skyrunning Spor Kulübü tarafından organize edilen doğa yürüyüşü Antalya 29 Ekim Cumhuriyet Parkuru'nda yapıldı.

TARİH VE DOĞA İÇİNDE YÜRÜYÜŞ

Tünektepe çevresindeki Onobara Antik Kenti ve Dipsiz Mağarası gibi tarihi ve doğal güzelliklerin izlendiği ve toplamda 18 kilometre yürünen anlamlı etkinliğe onlarca kişi katıldı. Etkinliğe Skyrunning Spor Kulübü yürüyüş liderlerindeni Mürşidin Demircan, Ülkay Atalay ve Baran Sır rehberlik yaptı. Ellerinde Türk bayrakları Cumhuriyet Bayramı coşkusu ile hep bir ağızdan marşlar söylendi. Etkinliğe katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Doç. Dr. Önder Bilgin yürüyüşe katılan sporcuları kutladı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in selam ve tebriklerini paylaştı.

Etkinliğe katılan sporcular Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doğada yaşama fırsatı tanıdığı için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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